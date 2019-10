Barcelona (condenas a independentistas), Quito (el precio de los combustibles), Santiago de Chile (la tarifa del metro), La Paz (fraude electoral) y no hace mucho Bogotá (compromisos en educación), dieron muestras muy visibles de inconformismo. Manifestaciones públicas de desacuerdo con protestas en las calles. Se percibió violencia y destrucción de propiedad pública y privada de una manera injustificada. Innecesaria también. En todos los casos, un factor común de desacuerdo.

Lo cuestionable... si las protestas representan el deseo de la mayoría; o si por el contrario, representan la oposición de una minoría ruidosa que busca ser muy visible. En los objetivos de los marchantes, está el desconocimiento de las instituciones para establecer un segundo orden –muchos de ellos olvidan que ese personaje del escuadrón antidisturbios (ESMAD) también tiene madre e hijos–.

El ánimo real de las protestas se confunde por dos razones. La primera, quienes no están manifestando su descontento adoptan la postura tradicional: paciente y pasiva. Una que no justifica vías de hecho para oponerse. Cuantificar esa proporción de la población es imposible. Por lo que el ánimo de descontento siempre será más visible. La segunda razón, es que en medios de comunicación lleva mucho protagonismo el efecto de la protesta (la destrucción). Por lo que no hay un equilibrio balanceado de las posturas acerca de la situación.

Ante estas situaciones de caos, hay tres maneras de reaccionar para ajustar las opiniones y buscar ecuanimidad:

La primera implica despertar un sentimiento de pertenencia colectivo. Algo que requiere una discusión abierta. Eso que permite identificar que son muchos los que están en desacuerdo con las protestas violentas, simplemente por el hecho de ser violentas. Nunca ha estado mal el desacuerdo. Ha estado mal hacerlo de forma violenta. Como decían en el colegio: “la violencia aparece cuando la inteligencia se agota”. Manifestar de forma abierta ese descontento no debe ser motivo de timidez, por el contrario, de orgullo. Esa pertenencia colectiva, es lo que permitirá defender el interés general sobre una minoría que logra desestabilizar por su ánimo violento.

La segunda reacción, es tomar partido antes de que el caos aparezca. Votar de la forma correcta. Identificar la administración que representará adecuadamente los intereses colectivos y que los materializará.

La tercera reacción para ajustar las opiniones, se abre puerta después de la segunda, y es evitar la inacción. No tomar postura, evitar hacerlo por desinterés o por desidia, incluso por saturación, acarrea consecuencias que son negativas. El voto, además de un derecho, es un deber. Quien no vota tiene tanta responsabilidad en el caos, como quien se manifiesta violentamente.

Para evitar el caos en la mitad de las administraciones, para no darle paso a descontentos súbitos que desestabilicen el orden institucional y para seguir construyendo colectivamente sobre principios en los que muchos coincidan, es necesario tomar partido abiertamente, justificando el porqué. En las primeras democracias de Roma, el voto se hacía verbalmente y gritando al público, sin vergüenza por la posición tomada.

Nota: En días recientes, la voz de un periodista intentó representar la de muchos otros en un equipo de trabajo. No lo logró a pesar de su afán de visibilidad y ruido. Los demás se sintieron parte de un colectivo que no estaba representado por esa opinión individual y le hicieron frente públicamente balanceando una opinión que no necesariamente coincidía con la de los otros. Tomar partido, estar dispuesto a defender el interés con el que varios coinciden, tiene su mérito y ayuda a establecer el orden general.