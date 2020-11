71 millones de personas votaron por Trump. ¿Qué haremos?

Por Margaret Renkl

Durante al menos una semana antes del día de las elecciones, estaba demasiado ansiosa para concentrarme. Donald Trump estaba llevando a cabo una campaña de reelección fundada en mentiras, y yo no tenía fe en que mis compatriotas lo echaran. Las encuestas eran alentadoras, pero no me tranquilizó. Las encuestas también fueron alentadoras en 2016, y aun así este país terminó bajo una relación abusiva con el presidente más corrupto y peligroso de mi vida.

No tenía fe, pero tenía esperanza....