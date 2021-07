Acabar con Colombia

Eso es lo que quieren, acabar con Colombia. Y tengo que confesarles a mis lectores que estoy escribiendo con rabia y le pido a mi Dios que no me la quite antes de terminar este artículo, quiero terminarlo con rabia.

El presidente Duque, en cumplimiento de la Constitución Nacional, mandó al Ejército colombiano a controlar las manifestaciones violentas y criminales que se desarrollan en las calles de las principales ciudades.

En la Constitución de la República, artículo 189, que señala las funciones...