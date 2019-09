Adán y Eva: ¿Un mito?

Una vez, preparando a un grupo de chicas para el sacramento de la Confirmación una de ellas me dijo: “Ahora por favor no vengas con el mito de Adán y Eva”. A estas alturas ¿quién cree en eso? La afirmación de esta jovencita me hizo pensar: “¿Por qué creo en esa historia?”. El celebérrimo relato que aparece en el libro de Génesis 2 y 3 de la Biblia es el resultado de una amplia síntesis de tradiciones, poemas y formulaciones de la fe israelita que se fue elaborando en un ambiente de educación religiosa en Israel. Muestra la fe en un solo Dios y creador, al hombre como administrador de esa creación y al misterio del mal que se ha introducido al mundo para generar desorden y alejar la realidad al plan amoroso que Dios tenía en un principio y que tiene para cada uno de nosotros.

Eso es lo que ocurre cuando la serpiente “el más astuto de los animales” tienta a Eva y cuando ella, a su vez, le da a probar a su compañero Adán del fruto del único árbol del cual Dios le dijo que no comiera. Adán y Eva nos muestran la realidad del pecado en el hombre. Si, del pecado, esa palabra que actualmente parece pecado pronunciarla pero que ocurre día tras día en nuestros corazones y nuestras mentes haciéndonos mucho daño a nosotros y a los demás.

Dios, en su inmenso amor, nos dicta a nuestras conciencias una serie de indicaciones para que seamos felices y nos pide evitar algunos vicios para que así no nos apartemos de su camino. Y el autor del Génesis representa aquellos vicios como el árbol prohibido. De la misma manera como una madre le dice a su hijo pequeño que no juegue junto a una piscina porque correría el peligro de caerse y ahogarse. Y vemos cómo muchas veces el niño llora y le pide a su madre que lo deje estar cerca de la piscina porque no termina de entender dónde está el peligro. Muchas veces nosotros queremos morder ese “fruto prohibido”. Por alguna razón, muchos caricaturistas ilustran un pequeño diablo y a un pequeño ángel que lo aconsejan al personaje en cuestión y cada uno tira para su lado. Vemos cómo la serpiente manipula a Eva y ella, para no sentir que es la única culpable del pecado cometido, invita a Adán a comer también de ese fruto. Así, los dos se dejan llevar de la lejanía con Dios, le dan la espalda a ese plan de amor que él tenía para ellos. Se crea una ruptura y por el mal uso de libertad de ambos, han perdido la dicha de estar en el paraíso.

La Real Academia de la Lengua define la palabra “mito” como “narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico”. Adán y Eva no cumplen con ninguna de las características mencionadas por esta definición. Por ello su historia, más que un mito, encarna la realidad que ocurre día a día en nuestro interior. Algunas veces también salimos victoriosos de aquella batalla cuando ignoramos a ese mal consejero que nos quiere lejos de Dios. Es un buen ejercicio leer los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis y compararlos con la propia vida. Pero para ello debemos maravillarnos con el hecho de que Dios nos creó y de que Él nos ama y de que para cumplir su voluntad hay ciertos vicios de los que debemos alejarnos porque como dijo una vez G. K. Chesterton “cuando alguien deja de creer en Dios, cree en cualquier otra cosa”.