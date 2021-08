¿Adónde vamos esta noche?

Leo en el libro “Gabo y Mercedes: una despedida”, escrito por Rodrigo García, una frase muy bella que el escritor decía antes de dormir: “¿Adónde vamos esta noche?”. La pregunta me da vueltas y vueltas mientras sigo leyendo; muchas veces leer un libro es quedarse con una frase, una situación, una palabra.

Casi puedo imaginarme al escritor extendiéndole ese tiquete a Mercedes mientras le acaricia la mano y se concentra en esa determinación para afrontar los sueños y descubrir lo que deparan. ¿Quién no ha querido controlar los sueños que se van a tener? Y cuando digo controlar no es que esté matando al sueño; al contrario, lo estoy alimentando, estoy añorando algo, y eso me parece humano y precioso. Hace poco, antes de dormir, me concentré muchísimo...