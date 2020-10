Agradecido muy

En mínima reciprocidad por seguir en circulación, y por instrucciones de mi coach transaccional y circunstanfláutico, me permito consignar algunos agradecimientos:

En el esternocleidomastoideo doy gracias a las presas que me acompañan desde que mamá Geno me desalojó del hotel cinco estrellas que habité nueve meses sin pagar arriendo.

No sé qué habría sido de mí si a los tres años no me encuentro en la huerta de mi casa con un espantapájaros. Me despertó a la vida. En mi refugio urbano siempre me...