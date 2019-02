AHORA HAY MÁS PROFESIONALES CON UN FUTURO INCIERTO

Por Manuel Guillermo Torres L.

La globalización es entendida como un proceso que los mercados nacionales se integran a las corrientes del comercio mundial, se liberalizan permitiendo el libre flujo de casi todos los bienes y servicios y se hacen más internacionales. Este proceso aumentó el nivel de riqueza, pero también ha acentuado las desigualdades en la distribución del ingreso entre países ricos y pobres.

Esto condujo a que desaparecieran puestos de trabajo. Según el Foro Económico Mundial el avance de la tecnología y “la robótica en el mundo eliminarán hasta 800 millones de empleos para el año 2030”.

Anteriormente no era muy común que una persona llegara a graduarse como profesional con todos los honores en una universidad, porque los padres no contaban con los suficientes recursos económicos, era más fácil conseguir un trabajo hasta sin ser bachiller y llegar a jubilarse con 20 años de servicio, ahora es diferente, más profesionales con un futuro incierto, donde no es tarea fácil conseguir un empleo. Lo que se visiona es que esta población no logre recibir una pensión de vejez por la crisis del sistema pensional en la inestabilidad laboral que se encuentra el cotizante, la población de adulto mayor sería más desigual que la que está presente.