Los datos que han salido a la luz a través de la investigación llamada los Papeles de Pandora dan para debatir mucho tiempo sobre lo que es legal, lo que es ético, lo que es correcto y lo que parece turbio.

Aunque se repita que tener cuentas en el exterior no es un delito, y no lo es, uno sí se pregunta, tal vez de manera ingenua, qué necesidad tienen algunos de llevarse el dinero a paraísos fiscales, donde todo puede volverse opaco. O de dónde salen cifras tan grandes que pertenecen a personas que han dedicado gran parte de su vida a la función pública. Tal vez uno sea mal pensado o demasiado suspicaz, pero qué necesidad hay de darle tantas vueltas a la plata bien habida entre tanto banco y compañía off shore, pudiéndola poner a trabajar para que dé su rendimiento en lugares más continentales y cercanos al lugar de residencia.

Esperemos que sea cierto y que todos estos inversores colombianos tengan sus cuentas declaradas ante la Dian, pero sí deja un mal sabor el que de tanto en tanto, bien sea hablando de Panamá o de las Islas Vírgenes, surjan los mismos nombres de líderes que conocemos