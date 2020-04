Hoy quiero escribir sobre el altruismo. En estos días me he puesto a buscar historias que nos inspiren durante estos tiempos de crisis. No son aquellas historias que abren los noticieros u ocupan las primeras páginas de los periódicos. Por el contrario, son noticias que se encuentran en las páginas internas, o en los ángulos más angostos del internet. Es decir, son noticias que vienen desde las márgenes, desde las periferias de la humanidad, desde aquellos lugares donde, si miramos con atención y sensibilidad, podemos observar y conectarnos con el futuro que quiere emerger. Como lo expresa el profesor del MIT, Otto Scharmer, “lo nuevo en cada sistema se presenta primero que todo en la periferia”.

Es desde la periferia que llega una de las historias más inspiradoras que he leído en estos días. Es la historia de una maestra de primaria que trabaja en una escuela rural en Argentina. Mientras que millones de estudiantes alrededor del mundo están aprendiendo a estudiar online, los niños de esta vereda en Argentina no tienen acceso a Internet. La pandemia está poniendo en riesgo su derecho a la educación. Por eso, la maestra María Caballero decidió caminar diez kilómetros cada semana para llegar a donde sus estudiantes para que puedan seguir educándose. “Como no hay clases y los chicos no tienen internet ni teléfonos, se me ocurrió dejarles la tarea colgada en bolsitas en las puertas.

Cuando pasa una semana, voy y las retiro con los deberes hechos. Hablamos desde cierta distancia, y ellos me preguntan lo que no entendieron y nos quedamos charlando un ratito. Ellos me extrañan, y yo a ellos”, contó la maestra a unos medios argentinos. María Caballero, además, tiene en cuenta las necesidades económicas de sus alumnos. “Esta semana les llevé tijeras, papeles de colores y pegamento porque tenían que hacer manualidades”, contó.

En la historia de esta maestra argentina, encuentro un eco de lo que el monje budista Matthieu Ricard ha venido diciendo desde hace varios años; que frente a la destrucción que nosotros los humanos estamos infligiendo al mundo, tenemos que fomentar el altruismo. Es decir, nosotros mismos podemos ser al tiempo los autores de la sexta extinción, que ya está ocurriendo, o quienes salven al planeta. La diferencia lo hace el conjunto de valores que colectivamente vamos a vivir, siendo el altruismo uno de los más importantes. Dijo Alexandre Jollien, un filósofo que nació con parálisis cerebral: “El altruismo es como anillos en el agua cuando arrojamos una piedra. Al principio, los círculos son muy pequeños, luego se hacen más grandes y finalmente abarcan toda la superficie del océano”.

Esta definición de altruismo bien describe el efecto de la iniciativa “Colombia cuida Colombia”, una alianza de casi 300 empresas, asociaciones, fundaciones y organizaciones sociales que fomenta la colaboración y que está mitigando eficazmente los impactos negativos del Covid-19 en la alimentación y la salud. Hasta el momento cuentan con más de 1.100 donantes, quienes han dado más de 700 millones de pesos. El altruismo mueve corazones, y como decía Séneca, “vivir es ser útil para los demás”.