Amargas lecciones de no saberse retirar a tiempo

Por Patricia Cárdenas Zuluaga

La absurda situación que vive el país, donde un ex presidente está detenido y los jefes de la guerrilla están en el Senado y la Cámara de epresentantes, tiene un origen muy claro: no saberse retirar a tiempo. Después de 2010 el ex presidente Uribe Vélez tenía un sitio asegurado en la historia, la altura de su pedestal era más grande que la de cualquier otro gobernante colombiano. Pero hoy todos los demás están viviendo tan tranquilos aprovechando el poder de ser expresidentes,...