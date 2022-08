Yo sé que al leer el título, amigo lector, usted se sentirá insultado como buen antioqueño. En la construcción de esta columna mi sentimiento empezó pareciéndose a la ofensa, pasó por la vergüenza y terminó con el triste reconocimiento de la realidad y la convicción de emprender un camino propositivo.

Antioquia es grande y orgullosa; con la voluntad inconfundible de su gente hacia el trabajo y el emprendimiento. Somos gente solidaria, buena amiga y cuidadores de nuestra tierra encerrada en montañas con carácter. Los sectores productivos conviven en una especial armonía y nos definimos como innovadores.

Pero en algún lugar de nuestro orgulloso camino antioqueño nos fuimos quedando atrás en indicadores que evidencian pobreza y atraso. Y es urgente vestirnos de la humildad necesaria para reconocerlo y ponernos un sombrero de ingenio y voluntad para corregirlo.

De acuerdo con el Índice de Competitividad 2022, somos los segundos mejores en competitividad, después de Cundinamarca. ¿Es eso una buena noticia? Sí lo es. ¿Sería la misma realidad sin Medellín y el área metropolitana en el cálculo? No lo sería.

Cantaleta de mamá paisa —con tonito incluido— sobre tres problemas: Estamos atrasados en conectividad vial. Las vías y la correcta ejecución de los proyectos de infraestructura en Antioquia son determinantes para el desarrollo empresarial de los municipios antioqueños, jalonadores de empleo e inversión. Los grandes proyectos agrícolas, de producción de materias primas, de células productivas en municipios alejados —por ejemplo, en el sector textil—, no tendrán el mismo éxito si no estamos conectados. Y hoy no lo estamos. Vamos lentos en educación: en cobertura, deserción y calidad, obligándonos a hacernos la pregunta de cómo llevamos más e innovadores modelos educativos a los municipios antioqueños. Estamos al nivel de departamentos mucho más pobres en prevención de embarazo adolescente. Esto no es admisible en una región aparentemente próspera como Antioquia.

En épocas de capitalismo consciente, que aplaudo, se debe empezar por reconocer aquellas vergüenzas que nos acompañan, y estas tres son algunas. Las acciones, hoy existentes, seguro, deben acelerar su ejecución sin disculpas; y el ingenio paisa debe materializarse en superar las vergüenzas y ser el ejemplo de resiliencia y progreso que prometimos ser. Las cifras están en el Índice, los invito a consultarlas, ojalá en la mitad de una cantaleta constructiva que lleve a hechos inmediatos y orgullos cercanos.

Y en honor de mi padre, mis abuelos y los viejos antioqueños, termino con poesía de Iván Darío Mejía, en la que escondo una invitación a reconquistar la grandeza:

“Y se fue llenando Antioquia de juglares y poetas, / escultores y pintores, personajes y profetas, / de inventores e ingenieros, constructores de obras bellas / que iluminaron los faroles y en lo alto las estrellas, / y seguirán por los siglos siendo lo que han mostrado, / la base de un sueño inmenso en el pueblo que han levantado, / y de antaño a nuestros días, cuando el mundo ya es pequeño, / donde quiera que se vaya siempre habrá un antioqueño”