Argentina hoy, porque hoy domingo es el día de las elecciones para presidente en ese país, pero también porque sea quien sea el triunfador va a tener que enfrentar una situación compleja porque, como dice el Financial Times, la Argentina es una de las economías más inviables y en peor estado en el mundo.

Las cifras son impresionantes. La inflación anual bordea el 55 %, la economía está en recesión, miles de millones de dólares han huido del país, la pobreza está aumentando, el peso se desplomó y Argentina no puede pagar su deuda externa US$310 mil millones. Esta pasó de 40 % del PIB en 2015 al 75 % en 2018.

Enfrentar esa delicada situación no va a ser fácil para quien llegue a la presidencia en Argentina. Macri, quien fue el primer presidente elegido sin pertenecer al populismo peronista o a la Unión Cívica Radical, ya hizo lo suyo. Cuando Macri llegó al poder, Argentina salía de 12 años de gobierno kirchnerista -primero con Néstor Kirchner (2003-2007), y después con su esposa Cristina (2007-2015)-, y la situación económica era muy difícil.

Para Macri, la economía era fácil de arreglar y ese era su grito de batalla en 2015. Él era el apropiado para componer el desastre si era elegido presidente. Igual podía decirse de la pobreza y una de sus promesas de campaña era alcanzar la pobreza cero, cuando en ese momento alcanzaba el 35 %, con 3,4 millones de argentinos en esa condición.

La receta de Macri fue draconiana. El recorte presupuestal fue inédito, según dice el período El Clarín. Sin embargo, uno de sus componentes, la supresión (o la reducción) de las subvenciones al transporte o la energía provocó un choque inflacionario. La industria se desplomó y la decisión de fluctuar el dólar en diciembre de 2015 provocó una caída de 40 % del peso y atizó la inflación. Desde entonces la economía se descuadernó y sucedió algo que parecía imposible, Macri la dejó en un estado peor que cuando heredó el poder de la señora Fernández de Kirchner.

Macri, a pesar de todo, decidió lanzarse para su reelección, pero su chance de ganar es muy bajo, como ya se vio con su estrepitosa derrota en las primarias de agosto que tuvo como consecuencia el colapso de los mercados, una situación que puede repetirse si el resultado de las elecciones es una victoria en primera vuelta de la dupla Fernández y Fernández.

En todo caso, sea quien sea el ganador, las posibilidades de acción frente a lo económico son pocas. Para comenzar, es muy probable que los controles de capitales que instauró Macri se mantengan. La deuda deberá reescalonarse y la negociación con el FMI, que concedió un préstamo de US$56,3 mil millones a Argentina el más grande que ha otorgado esa entidad, y los acreedores privados es perentoria.

Con un triunfo en primera vuelta de Fernández, como pronostican algunas encuestas, las cosas son aún más complicadas. El candidato peronista no es precisamente un admirador de las políticas del FMI y las conversaciones con la entidad van a ser difíciles y con un mandato contundente todo puede empeorar. El triste presagio es que con un nuevo gobierno peronista Argentina no queda en buenas manos, como si no hubiera memoria sobre sus nefastas credenciales.