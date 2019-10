El miércoles, un hombre armado atacó una sinagoga en la ciudad de Halle, en el este de Alemania, mientras 51 judíos, incluyendo a un grupo de jóvenes estadounidenses, estaban observando el Yom Kippur. Cuando encontró la puerta cerrada, mató a dos personas que estaban cerca y huyó. El hombre filmó su asalto y lo transmitió en vivo por internet. Los periodistas que han visto el video dicen que se puede escuchar al hombre divagando insultos antisemitas. La policía arrestó a un sospechoso y confirmó que es un alemán de 27 años.

El episodio, que llega en el más sagrado de los días del judaísmo, tiene al país tambaleándose. ¿Puede Alemania haber anticipado este ataque antisemita? ¿Ha fallado Alemania, de todos los países, a su comunidad judía?

El extremismo de la derecha alemana es peligroso, mortal y creciente. Según las estadísticas policiales, se cometieron alrededor de 1.200 delitos de odio racista de extrema derecha en Alemania en 2017; un año después, la cifra fue 1.664. En junio, un político local en el estado de Hesse, Walter Lübcke, fue asesinado en su casa por un extremista de derecha (que primero confesó el crimen y luego retiró la confesión después de cambiar de abogado).

Este no es un fenómeno reciente: a principios de este año, fiscales procesaron a dos hombres y una mujer asociados con el grupo terrorista de derecha Nationalsozialistische Untergrund (Movimiento Alternativo Nacional-Socialista). El grupo fue descubierto en 2011. Para entonces, habían matado a 10 personas.

La policía, el servicio secreto interior alemán y expertos independientes observan que los extremistas de la derecha sólo se han vuelto más peligrosos en años recientes.

Gran parte de la violencia está dirigida hacia inmigrantes recientes, pero los crímenes antisemitas en Alemania han aumentado también. En abril, Holger Münch, jefe de la policía nacional de Alemania, dijo que el país tuvo 1.800 crímenes antisemitas en el 2018. Crímenes violentos contra los judíos aumentaron de 28 en 2017 a 48 en el 2018, según estadísticas del servicio nacional de inteligencia de Alemania. Varias organizaciones judías, como el Comité Judío Americano en Berlin, dice que la verdadera cifra probablemente es más alta. Entonces ¿por qué tantas personas están alarmadas por el ataque de Halle? No es que la clase política alemana no es sensible a las preocupaciones de la población judía del país. Pero sigue siendo el caso que cuando se trata de preocupaciones sobre crímenes de la extrema derecha, la atención de la nación estaba centrada en algo diferente. ¿Por qué?

Una razón es que los crímenes más horripilantes que han llamado la atención del público fueron dirigidos a inmigrantes, en su mayoría con antecedentes musulmanes, o fueron crímenes relacionados con la crisis de inmigración. El Sr. Lübcke, el político asesinado en junio, era conocido por sus opiniones a favor de la inmigración, y nueve de las 10 víctimas de la N.S.U. eran de familias inmigrantes.

Pero se trata de más que eso. Como en otros países, la política de Alemania cada vez es más polarizada, con un sombrío análisis de los hechos superada por una búsqueda rápida de chivos expiatorios.

El antisemitismo en Alemania es complicado. Sabemos que una cantidad de ataques recientes contra judíos fueron cometidos por inmigrantes, muchos de ellos del mundo árabe, pero hay desacuerdo en cuanto a la cantidad.

El miércoles por la noche, la canciller Angela Merkel corrió a la Nueva Sinagoga en Berlín para hacer duelo junto con la comunidad judía de la ciudad. Su simpatía y la del país son sinceras. A pesar de todos sus cambios recientes, Alemania no ha olvidado lo que sucedió aquí y el horror adicional que acompaña al antisemitismo en Alemania.

Con suerte, esta simpatía durará más que unos pocos días e incluso dará lugar a una nueva conciencia: los judíos de Alemania son cada vez más un blanco de violencia y agresión. Alemania, de todos los países, tiene que protegerlos.