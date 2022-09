Clara Chía habría sido pillada revisando fotos de Shakira. Se cortó el cabello: Kika Nieto apareció con sorprendente cambio de look. Natalia París habla de los “ataques paranormales” que ha sufrido en la cama.

Esta no es una selección de títulos de la portada de una revista de farándula. Tampoco es el anticipo de las historias más llamativas de la página de Instagram de una actriz de moda.

Quién lo creyera: es una colección de títulos de las principales noticias del día publicadas en la página web de unos de los periódicos colombianos de mayor circulación y prestigio.

Vencido por la curiosidad, me detuve a leer una de las historias que más llamó mi atención: la de los “ataques paranormales” que ha sufrido Natalia París.

El título es truculento. Los ataques en realidad le han sucedido a la influencer Yina Calderón. Ella les contó a los miles de seguidores de sus páginas en internet que cuando duerme tiene una sensación muy molesta debido a que siente que “algo peludo” la toca. “Yo siento que se me sube y me empieza a manosear, y trata como de meterme la parte íntima en la cola. Es horrible”, dijo Calderón.

Es en este momento cuando en la noticia del periódico aparece la modelo Natalia París. Lo hace en un video en el que explica que lo que en realidad siente su colega Yina es un ataque de un espíritu. “Ella lo describió como un muerto y yo quería hacer este video para contarles que eso, aunque suene muy loco, es verdadero”.

“Eso se llama parálisis del sueño”, dijo Natalia. “Yo lo sé porque lo he experimentado muchas veces en el pasado, por eso es que todo el tiempo estoy haciendo en mi casa limpieza energética y siempre les estoy compartiendo ese tipo de limpiezas”.

Luego, Natalia París dio esta explicación de la extraña experiencia: “Son seres del bajo astral que se alimentan de nosotros, se alimentan de nuestra energía. Eso que estaba describiendo Yina Calderón, que siente uno que lo están tocando... son unos morbosos. Son seres del bajo astral que se aprovechan de ti, de tu energía, suelen atacar a las mujeres, aunque también a los hombres. Sí, siente uno que te tocan como de manera morbosa por el cuerpo y tú en ese momento no puedes hacer nada”.

Por último, después de advertir que este es un tema complicado porque hay muchos escépticos, recomendó a la influencer “usar menta, palo santo y ruda para limpiar el hogar y evitar temas de conversación que puedan sugestionar la mente”.

“¿Esto es una noticia?”, pensé, recordando la pregunta de un lector en la sección de correo de otro diario colombiano de circulación nacional cuyas páginas también se han contagiado por oleadas del estilo de las redes sociales y la farándula.

Apenas acabé de leer, pensé en la epidemia que está azotando a tantos periódicos colombianos que a veces buscan salidas falsas a sus problemas de circulación: a sus lectores ya nos cuesta trabajo distinguir la publicidad de la información; el contenido patrocinado, de las noticias veraces; las autoentrevistas, de los verdaderos reportajes. Y recordé algunas de las lecciones que he aprendido de este oficio: Los buenos periódicos no buscan lectores ni clics a cualquier precio. La mejor forma de conseguir más lectores (aunque no la más fácil) es hacer buen periodismo. Una cosa es entretener a los lectores —algo que debe hacer todo buen periódico que se precie de serlo— y otra es idiotizarlos