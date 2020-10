Averiados

Por Carlos Boyero

No aparece ningún canal en mi inteligentísima televisión. Un cartelito me avisa de que la resintonice o compruebe si hay fallos en la antena. Me suena a chino, por supuesto. Ninguna prisa. Siento alivio. Ya no me van a informar hasta la náusea del número de infectados y difuntos, asesinatos entre bandas o en familia, okupas chungos, palizas salvajes grabadas en el teléfono, insustituibles muestras de violencia de género, imágenes muy fuertes que pueden herir la sensibilidad de su...