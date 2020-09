Boleto al desastre

Por Antonio Ortuño

Aún no conocemos las dimensiones que terminará por cobrar al final este desastre, porque el desastre todavía ocurre allá afuera y no tiene fecha previsible de término. Pero las pérdidas económicas que dejará la covid-19 en México serán tan catastróficas como lo han sido las humanas. El cierre de miles de negocios y la caída masiva del empleo (según cálculos oficiales, alrededor de once millones de personas han perdido parcial o totalmente su fuente de ingresos) no serán fáciles...