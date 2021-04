Borrachera

Una de las costumbres más arraigadas en nuestra cultura es la de culpar a los otros. Desde niños nos entrenan en el insano vicio de señalar, no solo para desligarnos del sentimiento de culpa sino para elevarnos sobre el otro, ese que “no sabe controlar” sus instintos y emociones. (Mejor no exploremos las honduras del “si nadie me pilla” en medio de una acción inapropiada... esta nunca sucedió: “Olvidamos fácilmente nuestras culpas cuando somos los únicos en conocerlas”, como dice François de Rochefoucauld)....