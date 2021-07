Buscando culpable

La Unión Europea, y luego Estados Unidos, anunciaron medidas para sancionar con mayores tasas a los países que sean laxos en el manejo de las emisiones de carbono.

Cada vez la espada se acerca más al cuello de la humanidad: la temperatura aumentó 1,2° Celsius desde la era preindustrial, el mayor porcentaje en las últimas décadas, y el límite propuesto por la comunidad internacional es que no suba más de 1,5° C -lo que parece no se cumplirá, o que no llegue o pase de 2° C.

Aunque el bloque europeo...