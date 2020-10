Carlo Acutis, un santo del siglo XXI

Conocí la historia de Carlo Acutis en el año 2008. Me encontraba en Roma y una amiga me comentó que en Milán había muerto un par de años atrás un joven de 15 años con una profunda fe, un corazón muy solidario y con una genialidad para la informática, la cual puso al servicio de la evangelización y con la que ayudó a muchos amigos suyos. En febrero pasado me enteré que el Papa Francisco había aprobado su beatificación y me alegró saber que un millenial llegaría a los altares para ser ejemplo para...