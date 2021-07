¡Ciao Raffaella!

Como a millones de personas en Italia, y en el exterior, me sorprendió la muerte de Raffaella Carrà. También me dolió porque me trajo recuerdos de mi adolescencia, cuando miraba el programa de la Carrà, “¿Pronto, Raffaella?”, a escondida de mis papás, porque en mi familia la única cultura admitida era la clásica. Dentro de las paredes de mi casa solo era permitido escuchar a Bach o Mozart. En la televisión veíamos el concierto de año nuevo de la filarmónica de Viena, pero el Festival de San Remo...