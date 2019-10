Se acerca el final de ese periodo que deja ver lo peor de las personas y que es insoportable entrar a las redes sociales, motivo de discusiones, altercados y distanciamientos que se basan solo en una opinión. Este 27 de octubre son las elecciones regionales y se termina la campaña electoral.

Sin embargo, es responsabilidad de cada uno como ciudadano aportar con su voto un grano de arena para que salga electa la persona más apta para el puesto y lo mínimo por hacer es informarse de los candidatos. Informarse tampoco es fácil, durante todo el periodo de campaña, Medellín se vio plagada de campaña sucia con difamaciones, calumnias, vandalismos y más. Sumado a los mismos candidatos que no dan una imagen sincera de sí mismos, por eso además de informarse hay que hacerlo con sentido crítico, todos sabemos que la mayoría de las promesas se quedan en eso: promesas.

Tuve mucho tiempo para pensar mi voto y hoy, en la semana de las elecciones, les aseguro que no votaré por nadie que su argumento más fuerte sea que otro político lo esté apoyando; por nadie que haya hecho toda su carrera en Bogotá y venga a aspirar a alcalde de una ciudad que no conoce; por nadie que su bandera sea oportunistamente cambiar de partido cada que le convenga y que ni siquiera haya podido mantener la misma cara durante toda la campaña; por nadie que se le pueda pasar por la cabeza militarizar un barrio, en esta ciudad tuvimos y tenemos ya mucha violencia para generar más; no voy a votar por el que utiliza su condición distinta (género, raza, etnia, etc...) para tratar de sumar votos. Votaré por el que en su hoja de vida está más preparado, el que ya ha trabajado por la ciudad y le ha entregado proyectos exitosos, por el que me parece más serio y por el que ha basado su campaña en el respeto y no se ha enfrascado en peleas con otros candidatos.

Ese es mi criterio para votar y puede que usted no lo comparta, pero al menos cuestiónese cuál es el suyo y lo espero en las urnas el 27.

