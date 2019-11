Colombia se levanta

La situación en Colombia es extremadamente complicada. Las marchas, manifestaciones y cacerolazos, indican que la sociedad civil quiere ver un verdadero cambio en la dirección y orientación de los asuntos políticos y económicos. El país apoyó la iniciativa de paz del anterior gobierno, el Congreso creó las normas y la Corte Constitucional dio luz verde al proceso con las Farc, con la ilusión de alcanzar el ideal de una sociedad sin violencia que pudiera dar pasos importantes hacia una sociedad sin pobreza ni grandes desigualdades. Pero ese ideal se derrumba mes tras mes. El gobierno de Iván Duque cumple a cuentagotas el propósito del sector más radical del Centro Democrático: “hacer trizas el Acuerdo Final”.

Pero Duque, que es una persona improvisada en política, que ha aceptado la calidad del gobernante sin autonomía, que es errático en sus apreciaciones, incapaz de percibir la gravedad de las cosas y rodeado de un grupo de ineptos consejeros de la advenediza y ultraconservadora universidad Sergio Arboleda, no se da cuenta que al hacer trizas la paz está haciendo trizas a Colombia.

En realidad, Colombia está en una situación dramática. Las instituciones creadas para enfrentar los asuntos de la justicia –JEP–, la verdad –CV–, y la restitución de tierras avanzan, con muchas dificultades, en sus respectivos procesos y tareas, pero los dispositivos de la violencia y el terror se han disparado.

El asesinato de líderes sociales, indígenas y excombatientes de las Farc es impresionante. Solamente en 2019 se documentaron 591 asesinatos, amenazas, y atentados (SIADDHH). El evento que motivó la indignación y el rechazo de la sociedad contra el gobierno de Duque fue la muerte de un gran número de menores de edad en el bombardeo al campamento de las disidencias guerrilleras.

En esta coyuntura, lo más urgente es que se produzca un cambio sustancial en el gobierno de Duque, que implique una renovación en su gabinete o el abandono del barco para que alguien, elegido por todos los ciudadanos, sea capaz de tripular, en nuestras tempestuosas aguas, al Estado. Para esto se requiere, dice Platón –que compara al Estado con un barco–, que el piloto conozca el arte de la navegación, los astros y los vientos, y que sea un buen observador.

El presidente Duque ha mostrado en este año y medio que no reúne esas condiciones. Su aparición en la televisión el 21 de noviembre, tras el reconocimiento del éxito de un paro pacífico, fue errónea, autoritaria y desacertada como ha sido por lo general su actuación política. Y su propuesta de una “conversación nacional” refleja que no entiende lo que está pasando. Aquí se trata de sacar adelante las reformas no realizadas que justificaron el paro, las cuales tienen que ver con problemas estructurales de vieja data como educación de baja calidad para los pobres, cobertura insuficiente en la educación universitaria, un sistema de salud colapsado, alto desempleo, un sistema pensional inequitativo y en el trasfondo resuena el incumplimiento de los acuerdos y el crecimiento de la violencia.