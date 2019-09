Cómo elegir al próximo alcalde

Me atrevo a proponerles una estrategia para ayudarles a escoger al próximo alcalde de Medellín. Cuando les pregunto a varios de mis amigos si ya tienen claro por quién van a votar, se encogen de hombros, y me dicen que nadie les inspira confianza, lo que, en la mayoría de los casos, significa que saben con claridad por quién no votar, pero todavía no conocen lo suficiente las otras opciones. Entonces, ¿con cuáles criterios evaluar a los candidatos?

Al fin y al cabo, podemos mirar a una campaña electoral como a una entrevista para contratar a alguien. Entre los candidatos, ¿a quién contrataría para administrar su finca, o su empresa, o sus fondos de inversión? ¿A quién contrataría para ser mentor de sus hijos? A lo mejor no miraría solamente las cualidades y competencias profesionales, también es fundamental considerar el carácter ético o moral de los candidatos a la alcaldía, su trayectoria de vida. Entonces, sugiero utilizar los arquetipos que los pueblos originarios emplean para referirse a las cualidades de un buen líder: el guerrero, el curandero, el visionario y el maestro.

En las culturas ancestrales, el guerrero es muchas veces considerado como alguien que sabe dar respeto y honor, porque reconoce y aprecia la diversidad que está en él y en los demás. Es alguien transparente y coherente; dice lo que piensa, no es mentiroso. Su intención es declarada y pública. El guerrero es responsable y disciplinado porque es consciente de las consecuencias de sus acciones. Piensa en el bien común, y no en intereses privados. Vale la pena preguntarse: ¿Cuáles de los candidatos tienen este espíritu guerrero?

En la mayoría de las culturas indígenas, el curandero se enfoca en lo que tiene corazón y significado. Es consciente del poder transformador del amor. Por eso sabe aceptar, reconocer, validar, y expresar gratitud. Sabe sanar y es un catalizador del cambio. Preguntémonos: ¿Cuáles de los candidatos ha demostrado que aplica la empatía y la compasión? ¿Quiénes han practicado el poder transformador del amor?

El tercer arquetipo es el visionario, quien está caracterizado por decir la verdad, sin juzgar. Es alguien motivado por un propósito superior al que entrega sus conocimientos, talentos y vida. Como decía Gandhi, “Mi vida es mi mensaje”. El visionario es también alguien auténtico, que tiene conciencia de su esencia, y la encarna en el mundo con coraje y valentía. ¿Cuáles de los candidatos han demostrado entregarse a un propósito superior?

Finalmente, el cuarto arquetipo del liderazgo es el maestro, quien tiene sabiduría y nutre la confianza. Por eso tiene claridad, objetividad, capacidad de discernimiento, desapego; características en las cuales radica la sabiduría. Además, confía en el futuro que quiere emerger y facilita su realización. Por eso, además de la palabra, valora igualmente al silencio. Preguntémonos: ¿Quiénes entre los candidatos han cultivado en su vida la sabiduría y la confianza? Ojalá los ciudadanos de Medellín tengan la lucidez para escoger como próximo alcalde a alguien que refleje las virtudes y las prácticas del guerrero, del curandero, del visionario y del maestro.