Mientras el semestre llega a su fin, los profesores de las universidades y centros de educación superior de todo el país comenzarán a hacer sus pedidos de libros para el próximo año. Pero no todos los profesores prestarán suficiente atención a algo por lo que se quejan los estudiantes: los precios extravagantes de los libros que asignamos. Habiendo crecido muchas veces la tasa de inflación, un buen libro de economía puede costar más de US$ 250; un libro de casos de la Facultad de Derecho, más un suplemento puede costar US$ 277. Se agrega a tales precios la dudosa tendencia de requerir que los estudiantes obtengan códigos de acceso digital, con un promedio de US$ 100, para completar las tareas.

Los profesores adoran las preguntas difíciles. Aquí hay una que debemos hacernos: ¿estamos ayudando a estafar a nuestros estudiantes?

Un buen instructor quiere usar los mejores materiales, y algunos de los costosos libros de texto son excelentes y posiblemente valen la pena. Pero algunos realmente no lo son, especialmente cuando existen alternativas más baratas o gratuitas de igual calidad. La ética básica sugiere que tenemos el deber de buscar opciones más baratas antes de infligir los libros de US$ 200 o 300 o los códigos de acceso de US$ 100 a nuestros estudiantes. Los profesores que escriben libros de texto exitosos deben pensar más en la ética profesional que permitir que un libro se venda a precios de explotación a los jóvenes.

El problema fundamental es que es demasiado fácil para nosotros, los profesores, gastar el dinero de otras personas. Al igual que los médicos que recetan medicamentos costosos, no sentimos el dolor de comprar un libro de US$ 211 de calidad desigual y sin uso real cuando finaliza el curso, o un código de acceso digital que cuesta US$ 100 y está diseñado al menos en parte para deshabilitar el mercado de libros usados. El hecho de que los profesores elijan y los estudiantes compren destruye cualquier poder que pueda tener un mercado competitivo para mantener los precios más bajos. Eso, y un toque de avaricia, el autor de un libro exitoso ha ganado aproximadamente US$ 42 millones en regalías, es la razón por la cual los precios de los libros de texto se han apreciado más del 1.000 por ciento desde la década de 1970.

Para estudiantes, esos libros de US$ 200 suman dinero real. El estudiante promedio gasta más de US$ 1.000 en libros de texto cada año; algunos gastan más, y en las universidades comunitarias subsidiadas por el Estado, los precios de los libros de texto pueden compararse con la matrícula. Como sugiere la economía básica, cuando los precios suben, algunas personas se quedan sin algo: los estudiantes, a menudo estudiantes más pobres, tratan de sobrevivir sin ellos.

Para los profesores, el camino de menor resistencia es simplemente seguir asignando el mismo libro, en su última edición. Cuando los precios eran razonables, era una buena práctica, pero es cada vez más indefendible. A veces hay una variación sustancial entre los precios de los libros de texto, y también los libros con alquileres más fuertes y mercados usados. Además, los grupos lograron avances importantes tratando de crear alternativas de alta calidad. OpenSTAX, una organización sin fines de lucro con sede en la Universidad de Rice, ha pasado años desarrollando libros de texto revisados por pares de alta calidad que son gratuitos o baratos para más de 20 de las materias universitarias más populares. M.I.T. tiene una impresionante colección de libros de texto en línea gratuitos, y hay otros. El editor Cengage ha estado experimentando con un modelo de suscripción al estilo de Netflix. Como mínimo, los instructores deben al menos mirar lo que hay ahí fuera.

Como autores, tenemos otro papel a jugar. Escribir un buen libro de texto toma mucho tiempo y esfuerzo, y la mayoría de los textos no resultan ni en mucho consumo ni en riqueza. ¿Dadas estas probabilidades, tal vez valdría la pena dedicar los esfuerzos hacia un libro diseñado para ser más barato, o incluso gratis, como una forma de servicio público? En cuanto a los autores cuyos libros de texto sí logran éxito - ¿cuál es la ética profesional de acordar el precio de un libro de texto más materiales por más de US$ 300, o aceptar algunos de los esquemas más dudosos de “código de acceso”?

La enseñanza es una profesión con sus propios deberes éticos; los estudiantes son a la vez nuestros cargos y también un mercado cautivo. No creo que haya nada malo en asignar un libro costoso si realmente vale la pena y las alternativas son inadecuadas. (Ayuda si hay un buen mercado usado o de alquiler). Pero al menos les debemos a nuestros estudiantes tomarnos el tiempo para asegurarnos de que no los estamos estafamos distraídamente.

Los autores y editores de libros de texto puede que no estén vendiendo medicamentos necesarios, pero la práctica de explotar el poder del mercado al máximo plantea cuestiones éticas similares.