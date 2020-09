Cómo no ceder a las fuerzas del mal, en tres pasos

Crecí viendo a Luke Skywalker salvar la galaxia, leyendo las aventuras de Frodo luchando contra la oscuridad y cómo Hércules y Prometeo desafiaron la voluntad de los dioses. Varias personas de la misma generación crecimos soñando en viajar por las estrellas, socorrer a los que no tienen cómo defenderse o vencer las fuerzas del mal. Pero lo que más retengo de esas aventuras tiene un hilo común: no te sometas a las fuerzas del mal o de una fuerza superior cuando no hay una razón clara para tal. Y hoy,...