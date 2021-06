¿Cómo sé si la vacuna ha generado anticuerpos?

Por María Montoya*

No hay ninguna razón para pensar que una vacuna no genere anticuerpos porque la evidencia científica nos dice que todas las personas vacunadas están protegidas. Sabemos que las vacunas para la covid no son 100 % eficientes, porque su eficiencia está alrededor del 95 al 97%, pero eso no quiere decir que haya fallo vacunal en ninguna de las que se están utilizando. Llamamos fallo vacunal al hecho de que un organismo no desarrolle los anticuerpos que debe provocar la vacuna. En el...