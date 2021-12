A la dictadura en Cuba le salió todo mal. Creía que iba a ganar al militarizar la isla e impedir las marchas y protestas del pasado 15 de noviembre. En cambio, demostró al mundo su naturaleza represiva y antidemocrática

Pero algo se ha roto en Cuba. El régimen ya no tiene el control ideológico y emocional sobre su población. Los cubanos han perdido el miedo. Cuando eso ocurre las dictaduras se ponen a la defensiva y en modo de sobrevivencia. Y pueden caer.

Antes de la convocatoria de noviembre, hablé con el artista Yotuel Romero, uno de los cantantes del himno de libertad Patria y Vida. Su optimismo era desbordante. “Nada puede parar la fuerza del destino y la fuerza de la juventud cubana (para) buscar esa liberación”, me dijo. “Soy muy optimista, creo en la fe y que estamos en el lado correcto”.

El lado correcto de la historia siempre es el de la democracia y la libertad.

En América Latina tenemos tres dictadores: Miguel Díaz-Canel en Cuba, Nicolás Maduro en Venezuela y Daniel Ortega en Nicaragua. Y, por definición, los dictadores nunca dejan el poder por las buenas. Hay que sacarlos de ahí. No estoy a favor de ninguna invasión militar estadounidense ni de la violencia interna para hacerlo. Pero sí creo que los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses tienen un legítimo derecho de vivir en democracia y de buscar cómo tumbar del poder a su dictador.

Nunca es fácil, pero se puede lograr.

Los chilenos sacaron al brutal general Augusto Pinochet del poder durante un plebiscito en 1988 donde el 56 por ciento de los votantes dijeron “NO” a una extensión de sus 15 años de muerte, torturas y tiranía. Y en 1990 fui testigo de cómo los propios nicaragüenses obligaron a los sandinistas a dejar el poder. Violeta Barrios de Chamorro le ganó en una elección a Daniel Ortega. Y su hija, Cristiana Chamorro recuerda cómo Ortega lloró públicamente luego de su derrota.

Pero hoy Cristiana está en arresto domiciliario. A pesar de que las encuestas la mostraban como una de las candidatas presidenciales favoritas para vencer a Ortega, no se le permitió participar en las elecciones del siete de noviembre, que se convirtieron en una farsa. Otros seis candidatos también siguen presos.

Venezuela también vive momentos muy difíciles. “El ilegítimo régimen autoritario de Nicolás Maduro ha usurpado el control sobre el poder ejecutivo, judicial, legislativo y electoral”, denunció el reporte anual de violaciones a los derechos humanos del Departamento de Estado. A pesar de eso, la oposición -a veces dividida y otras no tanto- sigue buscando maneras de terminar con la dictadura que comenzó con Hugo Chávez.

No hay fórmulas para sacar dictadores. Pero varios líderes venezolanos, como el ex prisionero político, Leopoldo López, han condicionado la vía electoral. “Hay muchas condiciones para que una elección pueda ser libre, justa y verificable”, dijo López en el Foro Madrid Empresarial el pasado mes de abril. Y mencionó cinco: 1) Cronograma electoral; 2) Tribunal electoral imparcial como árbitro; 3) Que los partidos políticos sean legítimos (y no a favor del gobierno); 4) Que se permita a todos participar (sin inhabilitar candidatos); y 5) Que haya observación electoral.

Es prácticamente imposible que Maduro y sus rufianes acepten estas condiciones. ¿La razón? Perderían inmediatamente el poder y muchos podrían terminar en cárceles internacionales

Vemos con preocupante repetición cómo la represión de jóvenes manifestantes en Cuba, Nicaragua y Venezuela es muy parecida. También Ortega inhabilitó y encarceló a candidatos presidenciales de la misma manera en que antes lo había hecho Maduro con Leopoldo López y varios más. Los represores se copian, se adulan y se creen sus propias mentiras.

Pero también vemos que los opositores de distintos países latinoamericanos han encontrado los puntos débiles de las dictaduras. A pesar de la censura oficial en los medios de comunicación, nada puede bloquear totalmente un tuit o un mensaje en las redes sociales.

Y algo que me llena de esperanza es la naturaleza totalmente pacífica de los movimientos opositores en esos países. No acumulan armas y no se trata de matar a nadie. Se trata de acabar con la tiranía impulsados por una canción como Patria y Vida o por un poema surgido en la madrugada entre los artistas de los movimientos San Isidro o Archipiélago. Yotuel observaba en la entrevista que el mismo romanticismo que impulsó originalmente a la revolución cubana ahora está del lado de los disidentes y opositores.

“Es el fin de la utopía”, me dijo la escritora cubana Wendy Guerra, “pero también es el fin de una revolución de más de seis décadas. Se rompió el nexo entre el estado y el pueblo”.

El optimismo -la vida- está hoy de parte de los que luchan por la libertad y la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sus ideas y propuestas por el cambio me recuerdan tanto la campaña de “La Alegría Ya Viene” que sacó a Pinochet del poder. Mientras que la muerte y la podredumbre, en sus muchas manifestaciones, es el fétido olor que sale del club de los tiranos como Díaz Canel, Maduro y Ortega. A ellos los encuentro dibujados con todas sus corrupciones y arrugas en El Otoño Del Patriarca de Gabriel García Márquez.

Al final, existe la maravillosa convicción de que van a perder. El estado de terror se ha resquebrajado. Hay mil maneras de tumbar al dictador. Basta que una funcione