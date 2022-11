Pensando en cómo aprovechar las últimas tres columnas antes de que se acabe el año, llegué a la conclusión de que durante este ultimo mes no vale mucho la pena hablar sobre lo mismo.

Las denuncias y las críticas a los malos gobiernos ya son asuntos cotidianos y considerando que el año que viene es electoral y tendremos mucho más de lo mismo, creo que merece cerrar el año proponiendo otra conversación.

Una más positiva al menos.

Decidí dedicar estas tres columnas que me restan en el 2022, a compartir con ustedes algunos contenidos que me sorprendieron este año y que me encantaría que otros también conocieran.

No hablemos puntualmente de recomendaciones porque seguro sobre algunas de ellas tendremos diferentes opiniones, hablemos de un intercambio de información. Así seguro nos podremos encontrar más.

Empiezo con un libro.

Un verdor terrible es ficción, pero está basado en hechos reales. Es una historia que narra la intuición y la curiosidad de científicos que transitaron una búsqueda para descubrir la física cuántica, pero como eso puede sonar muy sofisticado, debo decir que antes de rechazar el libro por el tema, hay que saber que se narra también la incertidumbre humana, el fracaso y la fuerza de las cosas que vemos y que existen, pero que, aunque sigan ahí, podrían dejar de existir si no estamos para medirlas.

Sigo con un autor, para recomendar no solo sus libros, sino también las entrevistas que ha dado. Se llama Mariano Sigman, y es un neurocientífico que ha tenido a la conversación como objeto de estudio. Su último libro se llama El poder de las palabras y en él repasa toda la fuerza que tienen las conversaciones para transformarnos.

Dice, además, que las redes son un diálogo fallido. Que no suma.

Nos invita a un buen debate.

Para escuchar.

Hoy en día consumo mucho más podcast que radio, creo que escuchar conversaciones es también una manera de informarse y entre el cansancio de los medios tradicionales y la búsqueda de otro tipo de temas y de contenidos, he llegado a algunos podcast que ya sigo con frecuencia.

El topo, para conocer personas con historias increíbles. Este es el podcast que les sugiero.

Y también de la misma casa editorial sugiero Un periódico de ayer, que es una suerte de podcast de noticias de largo aliento, de historias para digerir despacio.

Mis Preguntas, de Roberto Pombo.

Aquí soy parcial, porque hago parte del equipo que construye la investigación sobre cada tema. Es un podcast que se hace las preguntas que todos nos hacemos y busca, no responder con una sola voz, sino sumar miradas y opiniones de todos.

De todas las pausas, creo, la más necesaria es la que se hace conscientemente para escuchar, para leer, para entender otras miradas. De todas las recomendaciones, la que creo más oportuna ahora, es la de tomar distancia de algunos temas diarios, para comprender otros más hondos. Y esa es la conversación que les propongo, cerremos el año intercambiando contenidos