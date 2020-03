Durante los últimos dos años, he tenido dos trabajos: un puesto de tiempo completo en el servicio de alimentos en un mercado, y uno de medio tiempo como recepcionista en una peluquería. Me tomé cinco días libres en octubre para casarme, y no he tenido vacaciones más largas que eso desde 2017. También he trabajado todos los días de fiesta más importantes desde entonces.

Sobre todo, amo mi trabajo. Los clientes a menudo eran amables, uno de ellos fue tan lejos como para traerme un regalo en estas fiestas. Mis compañeros de trabajo formaron su propia pequeña comunidad, ofreciendo transporte, compartiendo comida y escuchando el desahogo de los demás.

Incluso en los peores días, todavía podía ayudar a la gente. Eran cosas pequeñas: hablarle a una madre sobre comidas aptas para personas alérgicas para la fiesta de cumpleaños de su hijo, o señalar a un adolescente con aspiraciones culinarias el tipo correcto de panceta.

Ahora, con el coronavirus, el trabajo es completamente diferente. Puedo entregarles a los clientes la ensalada de pollo que ordenaron, o mostrarles dónde estaría el arroz si no estuviera agotado, pero está claro que estas acciones no mejoran el día de nadie.

El tiempo para encontrar la alegría en la rutina, los intercambios cotidianos entre sí, se han ido. Los compañeros de trabajo, algunos de ellos tosiendo, intentan pararse a seis pies de distancia en espacios demasiado estrechos para hacerlo correctamente mientras hablan en voz baja sobre sus preocupaciones.

Todos dicen, “esto es una locura, ¿verdad?”, como si asegurándose unos a otros que sí, que esto es una locura, harán que deje de ser tan loco, y la vida en el supermercado pueda volver a la normalidad.

El lunes fue mi día libre semanal, que en sí mismo es un lujo, algo que algunos de mis compañeros de trabajo ni siquiera tienen. Al día siguiente, llamé a mis jefes y les dije que necesitaba alejarme durante las próximas semanas, una decisión que solo fue posible gracias a las donaciones de generosos desconocidos que encontraron un hilo de Twitter que escribí sobre la seguridad alimentaria que se volvió viral.

Fue una amabilidad increíble y, para mí, una suerte increíble. Si no fuera por ellos, estaría en el trabajo ahora mismo, preparándome para limpiar las rebanadoras, cambiarme los guantes y guardar esperanza desesperada por mi propia seguridad y la seguridad de mi cónyuge, amigos, familiares, compañeros de trabajo y clientes.

Ahora me siento en casa y pienso lo mismo, sabiendo que más o menos con certeza he estado expuesto. Me siento culpable pero al menos un poco más seguro, mientras mis valientes compañeros de trabajo (la mayoría de los cuales no tienen otra opción) continúan sin mí. Comienzo a trabajar nuevamente la semana del 31 de marzo, suponiendo que me siento lo suficientemente seguro como para hacerlo.

Los seres humanos que lo están ayudando –en supermercados, gasolineras, cualquier almacén que aún está abierto– son personas también. Estamos exhaustos. Ya hemos estado trabajando tanto tiempo, por tan poco dinero, temerosos o sin permiso de tomar días de incapacidad, temerosos o incapaces de pedir días de vacaciones.

Los trabajadores del servicio tienen familias y amigos que nos preocupan. Tenemos miedo por nosotros mismos y los demás. Estamos aquí, trabajando, mientras usted disfruta de lo que bien podrían ser los últimos días buenos durante mucho tiempo, porque la crisis seguramente empeorará.

Ahora, a medida que las cosas se ponen más difíciles, a medida que aumenta nuestro nivel de estrés colectivo, le ruego que muestre amabilidad con los trabajadores del servicio. Le ruego que no desahogue su miedo, frustración y desesperación sobre los hombros de las personas valientes que se presentan todos los días para ayudarlo. A todos seguramente les encantaría estar en casa, pero la mayoría no puede, a pesar de sus años de arduo trabajo, darse el lujo de alejarse ni siquiera por un momento.

No deje que el peso de su dolor e ira recaiga sobre los hombros de los trabajadores del servicio. Ya están cargando lo suficiente .