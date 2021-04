Contra la opacidad

Daniel Quintero logró lo que parecía imposible: unir a uribistas y antiuribistas en Medellín. Y, por añadidura, a los de la mitad y a quienes no les importa la política.

Al margen de los escándalos de EPM, lo que sucedió el jueves pasado no puede repetirse: el alcalde publicó en su cuenta de Twitter una información no verificada sobre 78 lugares de Medellín dispuestos a vacunar sin agendamiento a mayores de 70 años. Mintió de forma consistente y deliberada. No corrigió, a sabiendas del daño que sus...