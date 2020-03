CORONAVIRUS: PRUDENCIA, SOLIDARIDAD Y ESPERANZA

Los domingos, en nuestra cultura, son días en los que nos acercamos a los que amamos. Son días en los que hacemos un alto en el camino, nos preparamos para empezar nuevamente, visitamos a los abuelos y almorzamos en familia. Son días, en ocasiones, de encierro, de ver películas en casa. Son días para leer la prensa con calma. Son días para encontrarnos con quienes amamos y con nosotros mismos; días para volver a la esencia. Hoy, la coyuntura de una pandemia que no esperábamos, nos obliga a detenernos. Nos obliga a darnos cuenta de que no estamos preparados para tener “más de un domingo”, más de un día de pausa.

El mundo entero, acostumbrado a la división y al desacuerdo, hoy está pensando en lo mismo. Las crisis como estas, a pesar del miedo que generan, son también oportunidades para replantear paradigmas. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Dedicamos a nuestros hijos, padres, amigos... el tiempo que requieren? ¿Cuáles son las prioridades colectivas, si es que existen? El Covid-19 es un virus que nos obliga a pensar en el otro; en aquellos con los que compartimos los domingos o cualquier otro día, pero también en aquellos que jamás hemos visto.

En ese sentido, es una oportunidad para tomar conciencia de lo que nos une y para reflexionar acerca de lo que nos diferencia. Esta pandemia –por definición– nos puede afectar a todos, pero no a todos nos afectará de la misma manera. Somos vulnerables en distinta medida; las diferencias estructurales en materia social, económica y de salud terminan siendo reforzadas en este tipo de escenarios. Por eso, justamente, esta es una oportunidad para solidarizarnos con quienes no tienen las condiciones necesarias para enfrentar esta crisis y para pensar en soluciones que transformen un sistema que perpetúa las desigualdades.

Esas capacidades estructurales que nos diferencian, también se relacionan con la multiplicidad de crisis que enfrentamos: coronavirus, emergencia ambiental y emergencia económica; que juntas generan una gran crisis social que requiere medidas por parte de nuestros líderes para aliviar el dolor y la angustia de tantos. Los gobiernos deben tomar decisiones para protegernos a todos. No hay posibilidad de decisión que no genere efectos negativos y adversos en otras áreas, pero estoy absolutamente seguro de que no tomar dichas medidas, sería el peor escenario. Todos somos ciudadanos. Es momento de unión, no de división. Es momento de prudencia, solidaridad y esperanza.

Como en cada crisis que afrontamos, descubrimos nuevamente que somos frágiles. Hoy es un virus, pero ya el mundo padece otras circunstancias que nos obligan a mirarnos como individuos y como especie; como el cambio climático, que no diferencia banderas ni pasaportes. En los momentos duros nos obligamos a recordarnos que hay una humanidad más allá de los gobiernos o de los conflictos. Hoy vivimos una crisis global que solo tendrá solución si asumimos nuestra responsabilidad: el cuidado de nosotros mismos será el cuidado de los otros.

Aunque esta crisis nos obligue a tomar distancias físicas, la distancia en este caso es una forma de unión. La distancia –temporal pero necesaria– es hoy una manera de demostrar amor. Las crisis son oportunidades para sacar lo mejor de nosotros y esta no será la excepción. Que se encuentre pronto la cura para esta enfermedad, pero sobre todo para la indiferencia.

Agradezco a EL COLOMBIANO por esta invitación a escribir y a reflexionar. Es un reto que asumo con toda la responsabilidad que conlleva. Invito a los lectores a que, cada domingo, generemos puntos de encuentro. Podrán encontrar en estas líneas un espacio para construir país y sociedad.