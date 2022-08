Los números de crecimiento económico de Colombia en lo que va del año no se pueden dar por sentado: con un crecimiento anualizado a junio de 12,6 % del PIB y proyecciones de crecimiento a fin de año superiores al 6 %, no solo somos el país que más crece y crecerá en la región en 2022, sino que estamos compitiendo por ser el país que más crece en todo el mundo.

Con indicadores de desempleo y pobreza —en gran medida a causa de la pandemia— en niveles que se desearía fueran mejores, y sin englobar medidas de desigualdad como el Gini, podemos estar de acuerdo en que el crecimiento del PIB no es una medida perfecta de bienestar, pero eso no quiere decir que no debamos celebrar su gran desempeño: un buen crecimiento económico jamás será una mala noticia. ¿A qué podemos atribuir este crecimiento tan acelerado? No creo que haya una respuesta sencilla, o al menos no la he encontrado —no es ni el narcotráfico ni la economía ilegal, no creo en cálculos mágicos—. Sin embargo, acompañado de un crecimiento atípico, Colombia tiene factores atípicos que rescatar, unos buenos y otros malos —o muy malos—, que podrían ayudar a construir hipótesis sobre este crecimiento.

Lo primero, sacado de un análisis de Econometría Consultores en La República, que puede ser una curiosidad mirada más con el deseo en vez de algo con un efecto real, es el precio promedio en el sector de telecomunicaciones: con la coincidente llegada de WOM en el 2019, la competencia ocasionada por el entrante abarató los precios en esta industria en un momento en el que la virtualidad se volvió un mecanismo esencial para lidiar con la pandemia.

Según cálculos de Corficolombiana, frente al último trimestre de 2019, el crecimiento de este sector ha sido del 22,8 %, un dato que acompaña la segunda curiosidad: el sector de entretenimiento crece el 47 %, seguido del comercio, con el 15 %. Colombia ha crecido desde la pandemia en grandes proporciones en el sector de servicios, no es un tema solo de petróleo o de buenos términos de intercambio en las exportaciones: hemos tenido buen crecimiento en sectores con “efectos cascada” positivos para el resto de la sociedad.

Sin embargo, también hay grandes signos de preocupación. El déficit fiscal viene en aumento y, aunque gran parte se explica por un gasto adicional debido al manejo de la pandemia, hay un rubro donde somos unos verdaderos outliers, que el futuro cobrará: mientras en todo el mundo el precio de la gasolina sube a niveles de más del 50 % que hace un año, en Colombia, a junio de 2022, la inflación de gasolina no llegaba al 10 %. Hemos estado subsidiando fuertemente el precio de los combustibles para amortiguar saltos muy abruptos, creando en el camino cuentas por pagar en 2022 que, según Mauricio Cárdenas, podrían llegar hasta los 37 billones de pesos.

Es decir, dentro de las dinámicas inflacionarias globales, hemos estado en gran medida exentos del choque petrolero, algo que no podremos sostener eternamente. Mientras tanto, en otros rubros, como el de alimentos, la inflación de más del 20 % es mucho mayor que la del resto de la región y países como Estados Unidos o la Eurozona, como muestra el informe de Tendencia Económica de abril de Fedesarrollo. La inflación de Colombia no ha sido mayor que la de la región, pero un cambio fuerte en los precios de la gasolina podría alterar todo esto. Una gasolina subsidiada, cuyo precio bajo impacta toda la cadena de suministros, también puede estar teniendo un efecto positivo —pero peligrosísimo en el mediano plazo— en nuestro crecimiento.

Ojalá sigamos creciendo, pero no a cualquier costo: de ahora en adelante, crecimiento sí, pero no así