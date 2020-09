Cuando descarriló el capitalismo

Por Antón Costas

Se cumplen 50 años de la publicación de un ensayo que mudó la piel del capitalismo contemporáneo. El autor era Milton Friedman, uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago y laureado con el premio Nobel de Economía en 1976. El ensayo se titulaba The Social Responsability of Business is to Increase its Profits. Se publicó en el número del 13 de septiembre de 1970 de The New York Times Magazine.

La idea que transmitía era simple y poderosa: la única responsabilidad social...