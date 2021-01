Cuba: técnicas de interrogatorio

Por Carlos Manuel Álvarez*

En el último mes he pasado por cuatro interrogatorios, tres detenciones, un secuestro, una fuga de la policía política, tres o cuatro programas de televisión y varios artículos de prensa donde me difaman, correcciones de mi biografía en la enciclopedia web nacional, timbres constantes a mi celular que funcionan como toques de atención, varias llamadas de advertencias de no sé qué, y vigilancia permanente.

He visto sujetos correr detrás de mí cuando he apurado el paso para,...