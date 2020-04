El viernes en la noche (10 de abril de 2020), luego de escuchar The Daily, un podcast del The New York Times, me quedé pensando en algo que me ha inquietado por estos días: ¿por qué culpamos a los chinos por el nuevo coronavirus?

El episodio de The Daily trataba sobre cómo en Estados Unidos se ha venido desatando una peligrosa ola de xenofobia en contra de personas con rasgos chinos (quizá hasta asiáticos). No es que en Colombia no haya xenofobia: personas que no se montan a un ascensor porque hay un asiático en él es solo una manifestación de ese comportamiento despreciable.

Volviendo a mi pregunta, decir que la pandemia es culpa de China y ya es simplificar demasiado algo que en realidad es mucho más complejo, pues son las mismas prácticas alimenticias de la humanidad las que han causado varias epidemias a través de la historia. En esto también han jugado un papel importante las personas que, incrédulas, siguen saliendo a las calles a pesar de saberse factores de riesgo ya sea porque llegan de países con brotes importantes del virus o porque hayan tenido contacto con personas contagiadas. (Recordemos a la ya famosa Paciente 31 de Corea del Sur, quien decidió no cumplir con el aislamiento y tuvo contacto con 9.000 personas, de las cuales 1.200 presentaron síntomas en días posteriores).

Vale la pena recordar que el primer caso confirmado de covid-19 en Colombia -que fue importado- ni siquiera provino de China, sino de Italia, país que, por lo demás, tardó en tomar medidas para enfrentar la pandemia. O los casos de personas contagiadas que simplemente no quisieron cumplir con el aislamiento. No tiene sentido, entonces, endilgarle a China toda la responsabilidad de la actual situación, cuando nuestra irresponsabilidad ha sido determinante en la propagación del virus en Colombia al no acatar las recomendaciones de expertos y autoridades.

En vez de echar culpas, asumamos las responsabilidades que nos corresponden y contribuyamos, en la medida de nuestras posibilidades, a que este evento mundial cause la menor cantidad de perjuicios en Colombia.

*Taller de Opinión es un proyecto de

El Colombiano, EAFIT, U. de A. y UPB que busca abrir un espacio para la opinión

joven. Las ideas expresadas por los columnistas del Taller de Opinión son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de El Colombiano, ni las universidades

e instituciones vinculadas con el proyecto.