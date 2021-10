Gobernar es un compromiso serio con el pueblo que exige nobleza, justicia, verdad, honestidad, ética, transparencia, idoneidad y prudencia para poder gozar, en lo profundo, de la credibilidad y confianza de los gobernados.

Si queremos un gobernante de confianza y credibilidad debemos comenzar por indagar en sus méritos, para que mientras ejerza su mandato no digan que lo pusieron allí sus jefes partidistas y politiqueros, sino que logró llegar por sus virtudes ciudadanas y su compromiso serio para darle un poder transformador a la ciudad de Medellín.

Señor gobernante del período 2020-2023, si te sientes honradamente apto para el delicado puesto de alcalde de la ciudad de Medellín, reorienta el rumbo y obra desde la institucionalidad con tino, dignidad, veracidad, lealtad, honestidad y prudencia. Si no te sientes competente porque no te exiges un compromiso obligatorio con las ideas de gobierno y propuestas esbozadas desde el Plan de Desarrollo Municipal, aún tienes tiempo de tomar la mejor decisión; si no eres capaz de reorientar el horizonte, deja el cargo, que, al fin y al cabo, renunciar a tiempo es un servicio. Así, al menos, no continuarás haciendo el ridículo, el papel de héroe de cartón, ni el mandadero metido a Señor. ¡Así de sencillo!