Estamos en el auge de grandes inconformidades. Aunque muchas de estas se ignoren y se encubran detrás de respuestas que carecen de valor, la realidad continúa ante los ojos de los colombianos, que cada día buscan y planean mejores estrategias para ser escuchados.

Colombia y los colombianos no toleran más represiones, más mentiras, no toleran más malas decisiones de los gobernantes y jefes de turno. Es que ya ¡no hay progreso para el pueblo! Lo que ofrecen estos gobernantes para los ciudadanos son soluciones a una problemática creada única y exclusivamente por ellos. El ejemplo es claro: el presidente de la República, Iván Duque, lleva un año desde su posesión, y en la última cifra entregada por el DANE, el incremento del desempleo en Colombia hasta el mes de agosto asciende al 10,8%, una de las cifras más altas desde febrero de 2011, y lo más preocupante es que la población juvenil supera el 20% de los desempleados del país.

La respuesta a este déficit fue ofrecida por la Asociación nacional de instituciones financieras (Anif): se basa en pagar a los jóvenes solo el 75 % del salario mínimo mensual vigente para estimular la generación de empleo. El presidente de esta asociación, Sergio Clavijo, dijo que este proyecto abrirá una ventana de oportunidad para generar 300 mil puestos de trabajo en un lapso de 3 años. Una historia inspiradora para citar una frase de Christopher H. Browne: “El gobierno sabe cómo quebrarte las piernas, darte unas muletas y decirte ¿ves? Si no fuera por el gobierno, no podrías caminar”.

A ningún joven le cuadra muy bien la idea de solo recibir el 75 % de que lo se gana por no tener más de 25 años. Se escuchan los murmullos en las calles, están alzando su voz en contra de este tipo de atentados que afectan a la juventud. Saben que así como brindan una posible “solución” también tendremos una indiscutible repercusión que nos afectará a todos. Lo que piden a gritos son acciones contundentes que den soluciones claras y eficaces, ya que no se puede seguir jugando con la juventud, ya no se puede seguir jugando con el futuro de un país entero.

