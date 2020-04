DE LAS FACHADAS HACIA ADENTRO

“Fui tan maltratada y golpeada durante mi niñez, que tengo un problema del sistema nervioso; con mucha tristeza me doy cuenta de que estoy haciendo lo mismo con mis hijos. Creía que era normal, que si uno no les pegaba no se hacían hombres de bien. Quiero seguir aprendiendo y pedirles perdón a mis hijos”. Este es el testimonio de una mamá de Medellín, luego de recibir un taller de disciplina positiva.

He recorrido las calles de Medellín, de muchas ciudades de nuestra Colombia, y de otras tantas de latinoamérica durante años. Caminando por esas calles he aprendido cómo distintas comunidades en distintos contextos han logrado sobreponerse a las más grandes dificultades. Los barrios de Medellín son ejemplo a nivel global gracias a la transformación que han logrado en las últimas décadas con la llegada de metrocables, colegios, parques nuevos y mejorados, cobertura de servicios públicos, entre muchas otras innovaciones físicas... Pero la pregunta hoy es, ¿qué tanto nos hemos transformado como sociedad?

¿De qué sirve tener el barrio o la casa más bonita, si detrás de esa fachada sigue ocurriendo lo peor? Violencia intrafamiliar, violencia contra nuestros niños y niñas, contra nuestras mujeres, abuso sexual infantil (realidad de la mayor gravedad, que trataré en una próxima columna). Varios medios de comunicación han mostrado cómo durante esta cuarentena, se han disparado las denuncias de violencia intrafamiliar en todo el país.

Conscientes de que el cambio social sólo es posible a través de las familias, desde la Alcaldía nació Tejiendo Hogares, un programa liderado por Margarita mi esposa, a través del cual se entregaron herramientas de Disciplina Positiva a 47.757 personas entre 2017 y 2019. El 98 % de las familias sensibilizadas abandonaron la violencia y adoptaron prácticas basadas en el amor y el respeto para formar a sus hijos. Este programa fue aprobado como Acuerdo Municipal y debe dársele continuidad.

La Disciplina Positiva es un modelo de crianza que ayuda a los padres a desarrollar las habilidades para educar con límites claros, pero con profundo respeto, aprendiendo a gestionar sus emociones y a comprender las razones que motivan el comportamiento de sus hijos. Sus creadoras son las doctoras estadounidenses Jane Nelsen y Lynn Lott, cuyo trabajo ha tenido alcance mundial y ha sido liderado en Antioquia por la entidad @firmezayafecto, a quien le doy todo el reconocimiento.

Lograr una sana convivencia al interior del hogar es importante siempre, pero es urgente en esta época de aislamiento obligatorio. Por eso, comparto algunas herramientas útiles que parten de la Disciplina Positiva:

- Aprender a identificar los sentimientos de ansiedad, molestia, frustración o enojo para luego expresarnos de manera tranquila. Así las emociones negativas no se convierten en acciones de violencia (gritos, golpes...).

- Combatir el estrés y cuidar la salud mental realizando actividades placenteras en el hogar.

- Reunirse en familia y definir juntos las rutinas.

- Buscar siempre la calma antes de resolver un problema o corregir a un niño.

- Enfocarse en encontrar soluciones en lugar de culpables durante los conflictos.

- Crear tiempo especial en familia – juegos, lectura o conversación - con periodicidad.

- Aprender a hacer acuerdos: escuchar sin interrumpir, validar los argumentos de los demás, expresar las opiniones propias sin atacar a los otros, compartir ideas enfocadas en soluciones, y escoger la solución que mejor se ajuste a las necesidades. Esto contribuye también a desarrollar la empatía.

Estas palabras las escribo como padre de familia de dos hijos. Eduquemos a nuestros hijos en amor y en disciplina, entendiendo que la familia es la institución más importante de nuestra sociedad. Hay que invertir DE LAS FACHADAS HACIA ADENTRO .