Demócratas, no den por descontado el voto hispano

Por Luisa Chávez

Los demócratas están contando con los hispanos para que los ayuden a ganar la Casa Blanca el próximo 3 de noviembre, pero es posible que se lleven una sorpresa. Aunque he sido conservadora la mayor parte de mi vida, no voté por Donald Trump en 2016 y tampoco lo haré este año. Pero entiendo por qué su tipo de populismo y atractivo para los votantes religiosos ha tocado la fibra sensible no sólo entre los votantes blancos y los evangélicos, sino también entre los hispanos, que probablemente...