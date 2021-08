Desastres

Este siglo ha sido fatal para Colombia en temas ambientales. Al colombiano promedio el tema poco le importa, o no lo tiene en la cabeza. Y al partido que ha gobernado este tiempo, tampoco: concibe el desarrollo a ultranza, sobre la destrucción de los recursos naturales, como se vio con el número de concesiones mineras otorgadas en la primera década y la casi exoneración de impuestos al oro que multinacionales extraen de nuestros territorios.

Un informe de Caracol Televisión mostró cómo cae la Amazonía. No es cuento nuevo, es un tema que se volvió paisaje. El gobierno de Santos prometió cero deforestación a 2020 y no cumplió; el de Duque lo hace a 2030 y no cumplirá. Es más, es un límite ante el que, como expresa el exministro Manuel Rodríguez,...