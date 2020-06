Día “D” para España

Hasta hace un par de semanas, cuando la gente ha vuelto a salir en masa a las calles de Madrid, he tenido viviendo en la azotea a una pareja poco frecuente. Discreta y elegante, nada habríamos sabido de ella de no ser por sus estridentes hijos. Aunque más bien debería decir crías, pues se trataba de una pareja de águilas que anidaron en una amplia cornisa aprovechando la proximidad de mi casa a un enorme parque forestal del norte de la ciudad. De no haber sido por el confinamiento, por la paralización...