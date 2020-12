Dioses que se reinventan en cada verso

Por Lina Mejía Correa

... De primero te encontrarás con las Sirenas que hechizan a los hombres, cualquiera que sea el que salga a su encuentro.

En las horas ociosas de la pandemia me encontré leyendo la Odisea. Con ella me he reencontrado con los dioses griegos y tal vez, con los años, los estoy viendo desde una óptica diferente a cuando los estudié de joven. Me han tocado, como decimos coloquialmente. Son dioses cargados de ideas, de creatividad, de buen humor, picardía,...