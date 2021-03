El aguante

“Estando yo en la barca tomé una cambala bellísima, la cual me regaló el señor Almirante; y teniéndola en mi camarote, al estar desnuda según su usanza, me vino deseo de solazarme con ella; y al querer poner en obra mi deseo, ella, resistiéndose, me arañó de tal modo con sus uñas que yo no hubiese querido entonces haber comenzado; [...] agarré una correa y le di una buena tunda de azotes, de modo que lanzaba gritos inauditos [...] nos pusimos de acuerdo de tal manera que os puedo decir que de hecho...