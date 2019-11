El domingo 27 de octubre la Alcaldía de Medellín fue conquistada por una pelota de ping-pong.

Podemos decir que nuestro nuevo alcalde realizó dos cosas aquel domingo —la primera es de suma importancia para la política colombiana y la segunda, de suma importancia simplemente para él.

Primero, demostró que se puede llegar a ser alcalde de Medellín con una campaña distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. El tema de si esta fue barata o costosa nos es imposible saberlo a ciencia cierta, entonces mejor solo nos quedamos con su primera innovación. Y segundo, aquel domingo, Daniel Quintero cumplió uno de sus más grandes sueños: ser elegido, ganar. Con una carrera política que inició en el 2007, bajo el partido conservador y su deseo de ser concejal, pasando por su vida e iniciativas en el partido Alianza Verde, la siembra y posterior descomposición del Tomate, y la penúltima de sus intenciones a la Cámara de Representantes al lado de los liberales, podemos decir que Quintero, con ese movimiento por toda la mesa de ping-pong, estaba cansado, pero no de los partidos y su continua insuficiencia, no, nuestro nuevo alcalde estaba cansado de perder. ¿Y quién no lo ha estado?

Hasta en el más infantil e inofensivo de los juegos, cuando notamos que fuimos derrotados, la frustración nos puede hacer cambiar de colores —o de partidos. Con todo esto, uno se preguntaría ¿qué hace que alguien decida volver a entrar a un juego en el que ya había perdido varias veces? Pero nuestro nuevo alcalde es alguien testarudo, un ejemplo viviente de los proverbios de la perseverancia, y de algo que es aún más inusual que ganarse la Alcaldía de Medellín: Quintero es ejemplo de autoestima y confianza. Su deseo de ser elegido para algo, lo que sea, se debe a que tiene la corazonada de que sus ideas son imprescindibles, y estas deben estar al alcance de los ciudadanos.

Con todo esto, y deseándole una gestión muy provechosa, esperemos que nuestro nuevo alcalde pueda superar esa obsesión con ganar la partida de ping-pong, y que en el futuro pueda conseguir otro título sin el estrés de una campaña política, el título de vidente .

