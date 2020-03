En los últimos días, la mayoría de los estadounidenses, incluso el presidente Trump, han aceptado la necesidad de distanciamiento social. Aunque se sienten bien, se quedan en casa y desarrollan nuevas rutinas: matar tiempo horneando, viendo televisión, descubriendo cómo educar en casa a sus hijos. A los estadounidenses les llevó demasiado tiempo aceptar la gravedad del coronavirus. Ahora que finalmente hemos tomado las medidas necesarias en muchos lugares para cerrar escuelas, oficinas, restaurantes y otros negocios, la gente se pregunta: ¿Cuándo terminará todo? ¿dos semanas? ¿cuatro? ¿cuándo podemos volver a la normalidad?

Desafortunadamente, lo normal está muy lejos. Tenemos que pensar en términos de meses, no semanas. Tenemos que dejar de imaginarnos ese cuadro ubicuo de “aplanar la curva” y comenzar a imaginar una montaña rusa.

El distanciamiento social funciona. Como lo han demostrado China, Corea del Sur y otros países, es posible detener la propagación del virus y limitar cuántas personas son infectadas a la vez. Esto evitará que los hospitales se vean abrumados con pacientes, de modo que los enfermos puedan ser tratados de manera competente y compasiva. También dará tiempo a los investigadores para trabajar en el desarrollo de vacunas y medicamentos que puedan reducir la gravedad del virus y salvar vidas.

Nadie sabe con certeza cuánto tendrá que durar el distanciamiento social para reducir la propagación a cerca de cero. Pero si Corea del Sur y China son ejemplares apropiados, tendremos que permanecer apartados por al menos ocho semanas, y tal vez más. Eso sugiere que sus hijos no volverán a la escuela el 1 de abril. Planifique el distanciamiento social al menos hasta mediados o finales de mayo, y agradezca si se calma antes.

Muchas personas esperan desesperadamente que un clima más cálido y húmedo disminuya la transmisión de este coronavirus. Pero la realidad es que la gripe y la mayoría de los virus del resfriado disminuyen en el verano, en parte porque mucha gente los contrae en el invierno. Los humanos nunca han sido infectados con este coronavirus antes, por lo que no hay inmunidad adquirida. En este punto, tenemos lamentablemente poca evidencia para sugerir un aplazamiento estacional.

Suponemos que las personas que están infectadas y luego se recuperan, ya sea que desarrollen síntomas o no, probablemente se volverán inmunes y no transmitirán el virus en el futuro. (Aunque es posible, como con otros tipos de coronavirus, que las infecciones leves no proporcionen inmunidad completa a corto plazo o inmunidad de por vida).

La próxima ronda de distanciamiento social se activará más rápidamente, porque los funcionarios, y el público, estarán más preparados. También debería ser más corta, porque podemos suponer que la mayoría de las personas que se infectaron inicialmente es probable que sean inmunes la próxima vez. Pero aún afectará la vida de las personas y la economía. Todavía tendremos canceladas conferencias y eventos deportivos. La gente no frecuentará restaurantes y no viajará. La industria de servicios se verá severamente restringida. Y va a suceder una y otra vez.

¿Cuándo se domesticará el coronavirus como la gripe, si no se conquista como la viruela? Un medicamento antiviral, remdesivir, ha demostrado ser prometedor en el tratamiento de monos infectados con un coronavirus similar, y se está estudiando en humanos. Las pruebas de otras drogas comenzarán pronto. Nuevamente, si tenemos suerte, estos ensayos pueden identificar uno o más tratamientos efectivos en cuatro a cinco meses.

La alternativa a esta montaña rusa sería aún más drástica. Sería necesario mantener el distanciamiento social hasta que no haya más casos y luego cerrar las fronteras a todos los viajeros, sin contacto con el mundo exterior, durante 18 meses o más. Mientras que Estados Unidos y muchos otros países, como Dinamarca y Alemania, han instituido prohibiciones de viaje, el cierre del país durante más de un año hasta que se descubra una vacuna contra el coronavirus parece inverosímil. Pero quién sabe. Si la situación se vuelve lo suficientemente grave, lo que antes era imposible podría volverse inevitable .