EL CORONAVIRUS EXIGE OTRA EDUCACIÓN

Por Daniel González Monery

Universidad del AtlánticoLic. en Ciencias Sociales (8 semestre)moneri11@hotmail.com

En educación tenemos los ojos vendados desde hace mucho tiempo porque no garantizamos pertinencia, contextualización, equidad, ni calidad. Es por ello que, aunque no puede parar, la educación tampoco puede seguir haciendo lo que siempre ha hecho: trabajos mecánicos, rutinarios y repetitivos, que no enseñan a leer, pensar y convivir a nuestras próximas generaciones. Llegó el momento de replantear...