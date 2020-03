La enfermedad avanza en medio de una sociedad temerosa, un sistema de salud a prueba y unas medidas oficiales bien tomadas y acatadas sin excepción que ojalá sean suficientes y a tiempo. El mundo, mientras tanto, ve las bolsas de valores caer como no lo hacían desde hacía 30 años, las monedas devaluarse masivamente, entre ellas nuestro peso que ha perdido cerca del 20 % de su valor, y la movilidad global paralizarse; por ende el turismo también se detiene y las ayudas gubernamentales para sus subsectores se han anunciado, dando respiro a aerolíneas, cruceros, hoteles y restaurantes.

Pero si el pánico se mantiene, esas ayudas resultarían inanes, como serían insuficientes las muy oportunas de los bancos centrales, incluido Banrepública, para dar liquidez adicional a las economías y preservar la estabilidad y solidez de los bancos. Ninguna de estas recetas está diseñada para aliviar crisis duraderas o para rescatar a todos los actores económicos; habrá que priorizar si el caos continúa sin alivio y se afecta el empleo de manera drástica y masiva como es probable: las ayudas deberán ir a esas familias que se quedan sin ingreso y que representan a quienes habían subido de la pobreza a la clase media, en medio del crecimiento económico universal y que ahora ven el riesgo de devolverse con sus hijos a la inopia, con la amenaza al crecimiento, a la estabilidad y a la seguridad que ese regreso significa. Hay que poner una red de contención de la caída, urgente, y cuya financiación provenga del recorte de otros rubros menos favorecedores del crecimiento. Claro que el petróleo cayó y con él los ingresos fiscales; pero hay que hacerla y rápido.

La guerra de precios del petróleo tiene un desarrollo incierto, tanto por sus causas, como por sus soluciones. Hay hechos nuevos: EE.UU es hoy el primer productor mundial de crudo, pero con costos altos, dispuesto a comprar petróleo barato para sus inventarios; la demanda mundial ha sido severamente afectada por el coronavirus, especialmente en China; Venezuela produce menos crudo que Colombia; Arabia Saudita quiso reducir la producción por la caída en la demanda, y Rusia, no miembro de la Opep, quiso mantener la oferta para no perder participación en el mercado; y ambos países quieren demostrar que EE.UU no puede producir rentablemente petróleo a US$30 el barril, o sea que el fracking es una ilusión a precios bajos. Entretanto, el PIB de Venezuela caerá 15 % este año y el de Latinoamérica dejará de crecer un punto. Tres regímenes autoritarios, Arabia Saudita, Rusia y Venezuela, y uno con ganas de convertirse, EE.UU, son los protagonistas de la guerra de precios petroleros. Cada uno con sus particularidades, pero todos tienen como línea común la “dignidad nacional” o el “regreso a lo que fuimos” o “demostrar lo que seremos” en la arena global. Por eso será más difícil un entendimiento.

Putin reformó en silencio la constitución rusa para quedarse como mínimo hasta 2036 y tener poderes que sonrojarían a Iván el Terrible, al poder nombrar jueces, quitar el carácter laico al Estado y condenar la diversidad. Arabia Saudita ha comprado su tranquilidad con subsidios para todos, regresivos, porque son mayores para los pertenecientes al círculo de la familia real y del gobierno. Venezuela sin esperanza ni recursos para enfrentar la pandemia y con un enorme riesgo para que en Colombia se convierta en incontrolable. La corrupción impera en los tres. (Colprensa) .