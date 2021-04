El declive de las religiones

Contrariamente a lo que muchos esperábamos, la pandemia de covid-19 no ha provocado un renacimiento religioso: el número de miembros de iglesias, mezquitas y sinagogas ha caído a mínimos históricos, según revelan varias encuestas. Aunque no soy una persona religiosa, no estoy seguro de que esa sea una buena noticia.

Según una encuesta de Gallup del 29 de marzo, solo el 47 por ciento de los estadounidenses dicen ser miembros de iglesias, mezquitas y sinagogas, la cifra más baja desde que se comenzó...