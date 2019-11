Últimamente, la palabra pasado resuena fuerte en Colombia. A casi tres meses de que se llevara a cabo el bombardeo en El Caguán, Caquetá, se revelan nuevos datos sobre las muertes violentas de aquel día, que son casi 18 menores de edad los que murieron.

Denuncias que hacen las familias del mismo municipio, porque falta alguien en sus mesas; denuncias que hace el maestro de escuela porque no asistió la mitad de la clase; denuncias que el Gobierno no hizo.

La antigua zona de distensión, de nuevo es un campo de batalla, pero no hay bandos, solo está la vida o la muerte. “El gobierno no nos ha explicado por qué se rompió el proceso de paz”, decía una habitante de la zona entrevistada por el noticiero Noticias Uno. Responda, señor presidente. A ella, y a los miles de colombianos que están reclamando por su paz, por su país.

Mientras tanto, se convocó a la gran marcha de ayer 21 de noviembre, donde se observó que todo un pueblo se unió para alzar la voz y pedir lo que les corresponde: un hogar seguro. No son actos de vandalismo, señor presidente, la gente quiere hablar, escuche. Nos negamos a revivir el pasado, a los fantasmas que nuevamente rondan por la selva y la ciudad. A la guerra.

Colombia vuelve a ser protagonista de los escritores, pero como un personaje antagónico, que reaparece con su peor versión, línea tras línea, y se niega a dejar atrás la historia sobre un niño soldado, que se llevó a otro niño, que se llevó a otro niño, que se llevó a otro niño... a jugar entre los árboles, y nunca volvió.

No es una nueva historia, no es una mejor historia, no es una trama diferente. Es la misma tragedia. Hay que dejar la imaginación sobre un escenario que permita pensar en otra cosa que no sean bombas en el aire.

