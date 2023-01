“El 2023 va a estar duro”, me dijo un empresario. “Vamos a ver qué pasa con esas reformas, el Congreso colombiano es complicado”, subrayó un político. “El panorama global está difícil, la guerra en Ucrania, la inflación, las altas tasas...”, describió el analista. Hablan como Eeyore, el personaje de Winnie the Pooh, que quería ser inteligente con el único objeto de tener argumentos para quejarse mejor. Fracasómanos, como dicen los economistas colombianos.

Para contrastar, recuerdo una tira de Quino. En plenos años 70, pasa un hippie de pelo largo y barba, sandalias, ropa florida, collares y pantalón bota de campana. Un señor añoso lo mira y se queja: “¡Esto es el acabose!” Mafalda responde: “No exagere, solo es el continuose del empezose de ustedes”. ¿Conversamos sobre el mundo en el que nos tocó vivir, sobre cómo adaptarnos y qué debemos hacer para florecer en la tercera década del siglo XXI, en Colombia, en esta época convulsionada?

Hay que reconocer que el cambio constante es el sello de la especie humana. Se mueven los continentes, aparecen y desaparecen especies, surgen imperios que luego caen rotundamente, dejando acaso unas ruinas y unos libros polvorientos. Este proceso se aceleró con el auge tecnológico y económico de nuestra especie. La revolución industrial, el imperio norteamericano, las guerras mundiales, el surgimiento de Asia, la economía globalizada, la contracultura, las tecnologías de información y comunicaciones, el cambio climático, ¡todo en menos de dos siglos!

Cuando el escenario global cambia no queda sino entenderlo y adaptarnos. Quien mejor lo explica es Peter Zeihan, experto en geopolítica, con su último libro El fin del mundo - es solo el comienzo. Allí afirma que la era excepcional de la posguerra mundial llegó a su fin, con su relativa paz, la globalización, el dinero barato y la tracción económica de China. Zeihan prevé un mundo menos integrado pero, paradójicamente, ya hablaremos de eso, con inmensas oportunidades para Colombia.

Nuestro país también cambió, gústenos o no, y el que no lo vea está en el lugar equivocado. Colombia venía transformándose lentamente durante las últimas décadas, con su consolidación democrática, el surgimiento de la clase media y su inclusión en el escenario internacional. Ahora, sin embargo, sucedió algo más radical, cambiamos no solo de gobierno sino de prioridades. Lo vimos venir desde 2018 en la Encuesta Mundial de Valores, cuando emergió un país más cerca de los valores posmaterialistas: la inclusión, las mujeres, el medio ambiente, la paz, la espiritualidad, el trabajo y el ahorro, entre otros asuntos. Comprender este cambio de mentalidad es fundamental para los empresarios y políticos de nuestros tiempos.

Pero estamos a tiempo; conversemos, y que nuestra actitud no sea la de aves de mal agüero sino la de verdaderos líderes. Si el mundo muta, mejor ser exploradores que actúan en consecuencia que víctimas muertas de miedo. Por supuesto, el espíritu para estos tiempos podría provenir de la poesía. Inspiremos la tertulia con estos versos de Ángel González: “Pero el futuro es otra cosa, pienso: / tiempo de verbo en marcha, acción, combate, / movimiento buscado hacia la vida, / quilla del barco que golpea el agua / y se esfuerza en abrir entre las olas / la brecha exacta que el timón ordena”. Tomemos el timón, quejarnos y preocuparnos no sirve para nada: recordemos que el final de un mundo es, siempre, el comienzo de uno nuevo. .

* Director de Comfama.